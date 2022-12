Mercato - PSG : Luis Campos voulait ces cracks de Ligue 1, il n’a pas réussi

Guillaume de Saint Sauveur

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé deux renforts en provenance d’autres écuries de Ligue 1, Hugo Ekitike et Renato Sanches. Mais Luis Campos aurait pu en boucler davantage, puisque le conseiller sportif du PSG avait également des vues sur Seko Fofana, Khephren Thuram et Gaëtan Laborde.

Depuis le début de l’ère QSI au PSG et le rachat du club de la capitale par le Qatar, les dirigeants ont toujours eu pour habitude de boucler une partie de leur recrutement en Ligue 1 : Blaise Matuidi, Lucas Digne, Serge Aurier, Layvin Kurzawa, Kylian Mbappé, Hugo Ekitike… Le PSG ne se tourne pas uniquement vers l’étranger pour bâtir ses effectifs. Et lors du dernier mercato estival, Luis Campos a d’ailleurs tenté plusieurs coups dans le championnat de France qui n’ont pas aboutis.

Fofana et Thuram ciblés par le PSG

Longtemps en quête de nouveaux renforts dans l’entrejeu, le conseiller sportif du PSG et son compère Christophe Galtier ont tenté deux joueurs de Ligue 1 à cet effet : Khephren Thuram (OGC Nice) et Seko Fofana (RC Lens). Le premier, très utilisé par Christophe Galtier l’an passé à Nice, était d’ailleurs principalement désiré par l’entraîneur français au PSG, mais l’opération ne s’est jamais concrétisée. Quant à Fofana, fort de sa très belle montée en puissance des derniers mois avec le RC Lens, il jouit d’une grosse cote sur le marché et le PSG a tenté sa chance avant que l’international ivoirien ne finisse par prolonger son contrat.

« Galtier voulait Laborde »