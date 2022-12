Mercato - PSG : Zidane était attendu, Galtier ne digère pas les attaques

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Zinedine Zidane a longtemps été annoncé comme l’option privilégiée par le Qatar pour le poste d’entraîneur du PSG l’été dernier, c’est finalement Christophe Galtier qui a été nommé suite au refus de son confrère. Et l’ancien Niçois semble déjà agacé du manque de considération à son égard…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en juin dernier, et alors que son arrivée était annoncé par l’ensemble de la presse hexagonale comme étant imminente à l’époque, Zinedine Zidane avait refusé le poste d’entraîneur du PSG. Grande priorité du Qatar, Zizou a finalement dit non, et c’est donc, conformément à nos révélations, Christophe Galtier qui a donc été attiré par Luis Campos alors qu’il était encore en poste du côté de l’OGC Nice.

« Pas le même parcours » que Zidane

Interrogé début décembre dans l’émission Télématin, Christophe Galtier est revenu sur les circonstances un peu spéciales de sa nomination au PSG, et les attaques dont il a fait l’objet sur les comparaisons avec Zinedine Zidane : « Comment j’ai pris les critiques à mon arrivée ? Un peu mal, évidemment que ça touche, on est attaqué. On oublie tout ce qu’on a fait, parce qu’il y a un réel parcours avant. Évidemment que je n’ai pas le parcours d’autres entraîneurs qui ont été annoncés et qui ont eu des victoires en champions League, l’habitude du parcours européen. J’ai trouvé les attaques un peu difficiles pour moi et ma famille, mais c’est aussi une énorme source de motivation », a indiqué Galtier.

« Difficile pour les proches, la famille »