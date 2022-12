Mercato - OM : Ciblé par Longoria, Ounahi sort du silence pour son transfert

Pierrick Levallet

Brillant avec le Maroc lors de cette Coupe du monde au Qatar, Azzedine Ounahi s'est fait remarquer sur le mercato. Le joueur de 22 ans a notamment attiré l'attention de Pablo Longoria, qui souhaite le faire venir à l'OM. De son côté, le milieu de terrain du SCO Angers s'est livré en profondeur sur son avenir.

À chaque Mondial, certains joueurs parviennent à se mettre en avant. Cette année, c’est Azzedine Ounahi qui a pu se servir de la Coupe du monde comme d’une vitrine. Auteur de prestations éblouissantes avec le Maroc, le milieu de terrain de 22 ans s’est fait remarquer sur le marché des transferts. Comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité, l’OM en pince pour lui et Pablo Longoria essaye de l’attirer sur la Canebière.

« Je suis en contact tous les jours avec le Président »

Dans un entretien accordé au site officiel du SCO Angers, Azzedine Ounahi a été interrogé en profondeur sur son avenir. « La saison dernière était déjà une étape importante pour moi. J’ai découvert la Ligue 1, je me devais de m’imposer, de gagner ma place et surtout que je devienne un titulaire indiscutable à Angers. Cette année, ça a été un peu compliqué avec l’équipe. Nous avons très mal commencé le championnat, nous sommes derniers, maintenant il faut vite prendre des points pour être sauvés en fin de saison » a d’abord expliqué l’international marocain, également pisté par le FC Barcelone et Naples.

« Nous allons faire le bon choix pour ma carrière et pour le club »

Azzedine Ounahi a ensuite révélé ses intentions pour son mercato : « C’est Angers qui m’a offert la possibilité de disputer la Coupe du monde et de pouvoir exposer et montrer mes qualités au monde. [...] Aujourd’hui, nous savons tous qu’il y a des clubs intéressés. Ce sera un choix à faire, un choix qui sera important pour ma carrière et surtout faire le bon choix. Nous ne savons pas comment ça va se passer encore. Est-ce que je vais signer et partir en janvier ? Est-ce-que je vais signer, rester et aider le club et partir cet été ? Je ne sais pas encore. J’attends d’ici les jours, semaines qui arrivent pour faire le bon choix. Je suis en contact tous les jours avec le Président. Nous allons faire le bon choix pour ma carrière et pour le club. »

«Le projet sportif passe avant tout»