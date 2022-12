Transferts - PSG : Un rêve fou pour le mercato de Lionel Messi est dévoilé

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, il semblerait que Lionel Messi ne soit pas proche d’un départ du PSG. En effet, une prolongation de contrat serait en bonne voie. Cependant, Mauricio Pochettino a récemment partagé sa volonté de voir Messi rejoindre à terme les Newell’s Old Boys.

Lionel Messi est sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG. Certes, une option est incluse dans le bail en question pour que le septuple reste au Paris Saint-Germain pour une saison supplémentaire. Cependant, pour qu’elle puisse être activée, il faudrait que le champion du monde argentin donne son aval. le10sport.com vous a révélé le 20 octobre dernier que Luis Campos et les dirigeants du PSG travaillaient déjà sur la confection d’une offre de prolongation de contrat à Messi en attente de la fin du Mondial, moment où le principal intéressé prévoyait de se pencher sur son avenir.

Le PSG aurait trouvé un accord de principe pour la prolongation de Messi

Le Parisien a fait savoir en milieu de semaine que le clan Lionel Messi et le comité de direction du Paris Saint-Germain étaient parvenus à un accord de principe au début du mois de décembre pour le numéro 30 du PSG reste au moins pour une saison supplémentaire. Cependant, que ce soit The Athletic , CBS ou encore Sky Sports , tous ont démenti un accord de principe ou verbal de convenu entre les différentes parties pour le moment, les discussions n’ayant pas encore eu lieu après le Mondial ou pendant.

PSG : Messi, Mbappé... La vérité éclate sur le chambrage de l’Argentine après la finale https://t.co/XDvkibpQX5 pic.twitter.com/2lbj2sBgM3 — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

«En tant que fan de Newell's, ce serait fou qu'il retourne en Argentine»