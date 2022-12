Transferts - PSG : Zéro pointé pour le mercato de Campos au Brésil

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos semblerait avoir tenté de gros coups sur le marché brésilien avec notamment Endrick et Andrey Santos. Pour le premier, un transfert au Real Madrid a d’ores et déjà été bouclé et le second se dirigerait vers Chelsea. La dernière cartouche de Campos, à savoir Willian Estevao pourrait également lui filer entre les doigts.

Il est à la tête de la section sportive du PSG depuis le 10 juin dernier. Et très rapidement, Luis Campos semble s’être mis au travail afin de renforcer à court et moyen terme les rangs du Paris Saint-Germain. Pour ce faire, comme ce fut le cas du côté de l’AS Monaco et du LOSC où il est passé, Campos garderait un oeil sur le marché brésilien. Tout d’abord, le dirigeant portugais s’est penché sur l’opération Andrey Santos (18 ans). Le milieu de terrain de Vasco de Gama plaisait déjà à Campos comme le10sport.com vous le révélait le 21 juin dernier, mais pas seulement.

Direction Chelsea pour Andrey Santos

Ces derniers temps, le feuilleton Andrey Santos a pris une tournure importante. Malgré des semaines de négociations, le joueur de Vasco de Gama se rapproche dangereusement de Chelsea comme le10sport.com vous le dévoilait fin novembre. De ce fait, Santos snoberait le FC Barcelone, le Genoa, Everton, Newcastle et donc le PSG. Un transfert avoisinant les 15M€ serait en bonne voie pour qu’Andrey Santos débarque à Chelsea au mois de janvier. Fabrizio Romano a confirmé la tendance cette semaine en faisant état d’un accord verbal passé entre les différentes parties pour une opération s’élevant à 20M€.

Endrick a déjà signé au Real Madrid, Willian Estevao a la cote en Angleterre