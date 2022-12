Mercato - PSG : Le FC Barcelone attend le retour de Lionel Messi en 2023

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi doit prendre une décision décisive pour la suite de sa carrière après avoir été sacré avec l'Argentine. Alors que le PSG souhaite le prolonger comme vous l’a indiqué le10sport.com, le FC Barcelone rêve aussi de rapatrier son ancienne star. D’ailleurs, les appels du pied se sont multipliés au cours des derniers mois.

Que va décider Lionel Messi pour son avenir ? Focalisé sur la Coupe du monde qui vient de s’achever, l’Argentin a refusé jusqu’à maintenant de se pencher sur la question, mais l’heure du choix approche alors que le PSG souhaite le voir prolonger son bail prenant fin à l’issue de la saison. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, Luis Campos a entamé les premières démarches pour conserver Lionel Messi, mais ce dernier a d’autres options pour son avenir. Alors qu’un départ aux États-Unis ou en Arabie saoudite a notamment été évoqué, le FC Barcelone se verrait bien rapatrier son ancien numéro 10. De nombreux messages ont d’ailleurs été envoyés en provenance de Catalogne.

« Les portes du club sont toujours ouvertes pour Messi »

Le FC Barcelone ne s’en cache pas, le retour de Lionel Messi est espéré si les conditions sont réunies. Dès l’été dernier, Joan Laporta affichait son intention de lancer l’opération Messi dans les prochains mois. « J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je vous dis que c'est un souhait que nous avons et j'espère que nous pourrons le convertir en réalité , reconnaissait le président du FC Barcelone. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone. Le Barça aime Leo, les fans aiment Leo et je l'aime aussi. Je vais faire de mon mieux. »



« Comme quand il jouait, il maîtrise le ballon. C'est un sujet pour la direction sportive. S'il y réfléchit, nous nous mettrons au travail , ajoutait en octobre Eduard Romeu, vice-président économique du club catalan. Nous savons comment faire des miracles. Mais oui, c'est un atout pour le Barça, et les portes du club sont toujours ouvertes pour Messi. » Selon la presse espagnole, Xavi pousserait pour voir son ancien coéquipier faire son retour au Camp Nou, une volonté que l’entraîneur du Barça a confirmé auprès du journaliste Guillem Balague. « J’ai demandé à Xavi, ce lundi lors d’un entretien pour la BBC, s’il souhaitait coacher Messi. Hors caméra, il a répondu : "Oui, absolument." », a révélé au Parisien le journaliste.

« Ce serait un rêve de jouer avec Messi »