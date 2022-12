Mercato - PSG : Vers un transfert de Mbappé ? Le terrible aveu de Pochettino

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé avec insistance au Real Madrid en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a finalement prolongé avec le PSG pour deux ans (plus une saison en option). La question de son avenir va donc rapidement revenir sur la table, et aux yeux de Mauricio Pochettino, un départ vers un autre club ferait le plus grand bien au Bondynois.

Libre en fin de saison dernière, Kylian Mbappé semblait condamné à quitter le PSG. Il faut dire que les négociations ont duré de longs mois entre les deux parties, tandis que le Real Madrid affichait une grande confiance dans ce dossier avant de connaître une énorme désillusion. Kylian Mbappé a finalement décidé de renouveler son bail avec le PSG pour deux saisons plus une en option. Dès l’été prochain, la question de son avenir reviendra sur la table si le club de la capitale ne veut pas prendre à nouveau le risque de voir sa star partir libre l’année suivante, et de son côté, Mauricio Pochettino affiche une position claire sur le sujet.

Quand Pochettino conseille à Mbappé… de quitter le PSG

Ancien entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a eu l’occasion de côtoyer Kylian Mbappé pendant un an et demi. Dans un entretien accordé en novembre à La Gazzetta dello Sport , l’Argentin conseillait ainsi au numéro 7 du PSG d’aller voir ailleurs afin de poursuivre sa progression. « Il peut être un leader parce que tout le monde le voit comme le meilleur attaquant du monde, mais aujourd'hui le Ballon d'Or est gagné par Benzema, qui est français comme lui », confie Pochettino.

Équipe de France : Ce geste improbable de l'Argentine pour chambrer Mbappé (vidéo) https://t.co/IO0K8AGzIG pic.twitter.com/AiHOga77nT — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

« L'évolution de Mbappé passe par la sortie de sa zone de confort »