Mercato : Le clan Cristiano Ronaldo va apporter une star de la Coupe du monde au PSG

Très proche de Luis Campos, Jorge Mendes pourrait avoir un rôle clé dans le mercato du PSG. Le célèbre agent portugais gère notamment les intérêts de Gonçalo Ramos, l’attaquant de Benfica qui a notamment inscrit un triplé en huitième de finale de la Coupe du monde contre la Suisse (6-2).

Agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes a une grande influence au PSG, notamment par sa proximité avec Luis Campos, conseiller sportif du club de la capitale. L'été dernier, Vitinha et Renato Sanches, deux joueurs appartenant à l'écurie Mendes, ont ainsi signé au PSG. Et ce n'est peut-être pas terminé puisqu'un autre joueur géré par le puissant agent portugais pourrait débarquer dans les prochains mois.

Le PSG veut Gonçalo Ramos

En effet, l'été dernier le PSG avait tenté de recruter Gonçalo Ramos. Et l'intérêt du Paris Saint-Germain ne devrait pas faiblir compte tenu du triplé très remarqué de l'attaquant de Benfica en huitième de finale de la Coupe du monde contre la Suisse (6-1) alors qu'il remplaçait Cristiano Ronaldo. Le PSG pourrait donc prochainement passer à l'action, mais du côté de Benfica on ne l'entend pas de cette oreille comme l'assurait récemment Rui Costa.

Benfica pourrait le retenir