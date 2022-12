Mercato - PSG : Al-Khelaïfi veut récupérer deux stars de la Coupe du monde

Arthur Montagne

Comme pour chaque Coupe du monde, des joueurs se révèlent et influencent le mercato. Et cette année, les Anglais ont bien figuré à l’image de Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et Marcus Rashford (Manchester United). Et visiblement, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, souhaite frapper fort et ne cache pas son intérêt pour les deux quarts de finaliste de la Coupe du monde.

La Coupe du monde au Qatar a pris fin le 18 décembre par un match d'anthologie entre l'équipe de France et l'Argentine qui a couronné l'Albiceleste championne du monde pour la troisième fois de son histoire. La fin d'un Mondial qui aura vu plusieurs talents éclore, notamment au sein de la sélection anglaise. Et Nasser Al-Khelaïfi ne cache pas qu'il souhaite en profiter.

▶️PSG : Mbappé chambré par l’Argentine, Messi totalement innocent ?👇 pic.twitter.com/zMHRxMwVXx — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Le PSG aime Bellingham...

En effet, pour Sky Sports , le président du PSG a confirmé son intérêt pour Jude Bellingham : « C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher . » Il faut dire que le milieu de terrain du Borussia Dortmund a été la révélation de la sélection anglaise qui a atteint les quarts de finale contre l'équipe de France. Mais ce n'est pas le seul joueurs des Three Lions qui a tapé dans l'œil de Nasser Al-Khelaïfi, qui apprécie également Marcus Rashford dont le contrat s'achève en juin prochain à Manchester United.

... et déclame sa flamme à Rashford