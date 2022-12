Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a pris les choses en main pour Mbappé

Amadou Diawara

Malgré sa prolongation récente, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Pour ne pas voir son numéro 7 claquer la porte du Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi serait passé à l'action pendant la Coupe du Monde au Qatar. En effet, le président du PSG aurait été très proche de la famille Mbappé pour réchauffer la relation entre les deux camps.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Toutefois, le vice-champion du monde français a finalement décidé de parapher un nouveau bail de trois ans avec le PSG.

Al-Khelaïfi veut réchauffer sa relation avec Mbappé

Seulement quelques mois après sa prolongation, Kylian Mbappé regretterait son choix. En effet, le numéro 7 du PSG estimerait qu'il aurait dû partir lors du dernier mercato estival, et ce, parce que sa direction n'a pas tenu ses promesses, notamment celle de recruter un buteur de fixation pour qu'il puisse évoluer en soutien derrière lui. Ainsi, Kylian Mbappé aurait une nouvelle fois des envies d'ailleurs.

Al-Khelaïfi a passé du temps avec la famille Mbappé au Qatar