Mercato : Date fixée pour le transfert de Cristiano Ronaldo ?

Libre de tout contrat depuis qu’il a résilié son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo se rapproche toujours plus du Golfe. Les négociations avec Al Nassr avancent, à tel point que le club saoudien espère annoncer la nouvelle dès ce week-end, avant le choc contre Al Hilal. Ronaldo pourrait ensuite débuter le 1er janvier avec sa nouvelle équipe.

En froid avec Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo a rapidement compris que cette saison ne ressemblerait à aucune autre. Finalement, l’international portugais, déjà annoncé sur le départ l’été dernier, a fini par résilier son contrat avec Manchester United. Mais pour le moment, les clubs ne se bousculent pas pour le récupérer.

Actuellement, c’est Al Nassr qui est le plus chaud sur le dossier. Le club saoudien lui a fait une offre XXL, Cristiano Ronaldo se serait même rendu sur place pour négocier son contrat. Les pourparlers semblent avancer, une bonne nouvelle pour Al Nassr qui veut boucler l’affaire au plus vite.

🚨🔥 #AlNasr are pushing on Cristiano #Ronaldo to sign within the weekend, so as to officially announce the 🇵🇹 player before the big match vs #AlHilal. 🏟️🇸🇦📌 In any case, if the deal will be finalized, #CR7 can be registered (and play) from January 1st. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/dCw88i9anm