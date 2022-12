Mercato - PSG : Une intervention décisive d'Al-Khelaïfi pour Messi

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Pour éviter ce terrible scénario, Nasser Al-Khelaïfi aurait pris les choses en main pendant la Coupe du Monde au Qatar. En effet, le président du PSG aurait multiplié les échanges avec Jorge Messi - le père et agent du joueur - pour réussir à finaliser la prolongation de son numéro 30.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi (35 ans) a paraphé un bail de deux saisons. Sous contrat jusqu'au 30 juin, la Pulga quittera donc le Parc des Princes librement et gratuitement à l'issue de la saison si elle ne prolonge pas d'ici-là.

Al-Khelaïfi a multiplié les échanges avec le clan Messi

Conscient de la situation, Luis Campos a lancé les hostilités pour boucler la prolongation de Lionel Messi. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football du PSG est confiant sur ce dossier, puisque les négociations avancent dans le bon sens.

Un accord de principe entre le PSG et le clan Messi