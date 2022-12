Coupe du Monde 2022 : Clashé par Lionel Messi, il livre sa version

La rédaction

Lors de la rencontre entre les Pays-Bas et l’Argentine en quart de finale de la Coupe du monde, des tensions étaient apparues entre Wout Weghorst et Lionel Messi au coup de sifflet. De retour à Istanbul avec le Besiktas, l’attaquant néerlandais est revenu sur son altercation avec le champion du monde et admet avoir beaucoup de respect pour lui.

La rencontre entre l’Argentine et les Pays-Bas lors des quarts de finale de cette Coupe du Monde aura été très mouvementée. À la fin de ce match, des tensions sont apparues entre Wout Weghorst et Lionel Messi. D'habitude réservé, le joueur du PSG avait haussé le ton, lâchant même : « Qu'est-ce que tu regardes imbécile ? ». Forcément, cela a énormément fait parler et le Néerlandais est revenu sur cette événement avec Messi.

« Mais je le respecte beaucoup »

Après la rencontre entre le Besiktas et Sanliurfas en Coupe de Turquie, Wout Weghorst, rapporté par TyC Sports , est revenu sur son altercation avec Lionel Messi et admet avoir beaucoup de respect pour le joueur. « Je me bats toujours et je l'ai fait dans ce match aussi. Nous avons eu quelques moments avec Messi pendant le match, il a peut-être été surpris par cela. Mais je le respecte beaucoup »

« Au moins, il se rappellera de mon nom »