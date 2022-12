Coupe du Monde 2022 : Attendu au Portugal, Mourinho est mis sous pression pour son avenir

Amadou Diawara

Sorti par le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde, le Portugal a décidé de se débarrasser de Fernando Santos. Pour remplacer son sélectionneur, la FPF voudrait à tout prix s'offrir les services de José Mourinho. Dans cette optique, elle mettrait la pression au coach de l'AS Rome pour qu'il lui donne une réponse rapide.

Contre toute attente, le Maroc de Walid Regragui a fait tomber le Portugal de Cristiano Ronaldo en quart de finale de la Coupe du Monde. Une contre-performance qui a coutée la tête de Fernando Santos. En effet, la fédération portugaise de football a décidé de se séparer de son sélectionneur après la déroute face au Maroc au Qatar. Et pour remplacer Fernando Santos, la FPF a déjà fait son choix.

Mercato : Le clan Ronaldo joue la montre pour son avenir https://t.co/zyrhmLrmgO pic.twitter.com/NXzRVCvcTy — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Le Portugal veut une réponse rapide de José Mourinho

Pour pallier le départ de Fernando Santos, le Portugal serait déterminé à recruter José Mourinho. Toutefois, le Special One est encore sous contrat avec l'AS Rome, et ce, jusqu'au 30 juin 2024.

Rui Jorge, le plan B du Portugal après José Mourinho