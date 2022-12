Coupe du monde 2022 : Le Portugal ne lâche rien pour Mourinho

Axel Cornic

Actuellement à l’AS Roma, José Mourinho semble être devenu la grande priorité de la Fédération portugaise de football, pour prendre la suite de Fernando Santos à la tête de la sélection. Pourtant, le Special One ne semble pas vraiment motivé par l’idée de quitter son club, même s’il a toujours dit vouloir un jour diriger une équipe nationale... et encore plus celle de son pays.

De retour en Italie après ses succès à l’Inter, José Mourinho semble connaitre une seconde jeunesse en Serie A à l’AS Roma. Mais elle pourrait très vite se terminer puisque le récent échec de la sélection portugaise pourrait bien relancer les débats autour de son avenir.

Le Portugal insiste

D’après les informations de Sport Mediaset , la Fédération portugaise de football souhaiterait tenter le tout pour le tout avec José Mourinho, persuadée que le moment est enfin venu pour lui de quitter le monde des clubs. Ainsi, un nouveau contact aurait eu lieu récemment et la FPF réclamerait une réponse rapide de la part de Mourinho.

La Roma s’agace

Le média transalpin explique que cette cour pressante ne ferait pas vraiment plaisir à l’AS Roma. Le contrat de José Mourinho court en effet jusqu’en juin 2024 et l’intention des propriétaires serait de le garder et peut-être même de le prolonger, tant le projet du club est construit autour de lui.