Coupe du Monde 2022 : Jackpot pour le PSG grâce à Mbappé et Messi

Grâce à la Coupe du Monde stratosphérique de Kylian Mbappé et de Lionel Messi, le PSG vient de toucher le pactole. En effet, la vente de maillots rouge et bleu de ces deux stars aurait explosé après l'incroyable finale entre la France et l'Argentine au Qatar ce dimanche après-midi.

Alors qu'ils ont tous les deux mené leur nation jusqu'en finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont frottés l'un à l'autre ce dimanche après-midi au Qatar. Auteurs d'un match exceptionnel, les deux hommes forts du PSG ont offert un très grand spectacle aux amateurs de football. Et le PSG s'en frotte les mains aujourd'hui.

Mercato - PSG : L’annonce du clan Messi sur son avenir https://t.co/VLC731Fo63 pic.twitter.com/af2FP6Vox7 — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

La vente de maillots de Messi et Mbappé a explosé

Selon les informations de L'Equipe , la vente de maillots du PSG floqués aux noms de Kylian Mbappé et de Lionel Messi aurait explosé depuis la finale épique entre la France et l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, qui s'est conclue aux tirs-au-but (3-3, 4-2).

Une augmentation de plus de 200% au PSG