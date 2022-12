Les 5 flops de la Coupe du monde

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar, c'est terminé ! Après nous avoir offert un spectacle exceptionnel, elle a sacré l'Argentine pour la troisième fois de son histoire, pour le plus grand malheur des Bleus héroïques. D'autres équipes et d'autres joueurs rêvaient de cette finale mais ils n'ont pas été au rendez-vous. Voici les 5 flops de ce Mondial.

Un scénario ahurissant pour venir conclure en beauté une Coupe du monde spectaculaire. Ce dimanche, l'Argentine de Lionel Messi a pris le meilleur sur l'équipe de France, revenue de nulle part grâce à un Kylian Mbappé déchainé. Les deux sélections et les deux vedettes ont répondu présent mais ce ne fut pas le cas de tout le monde. Ainsi, le 10 Sport vous propose ses 5 flops de cette Coupe du monde.

L’équipe type de la Coupe du Monde 2022 au Qatar https://t.co/GsV2V7O32p pic.twitter.com/SptbflRUrm — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

L'Allemagne passe encore à côté

Bien qu'elle ne comptait pas sur le meilleur effectif de son histoire, la Manschaft reste une favorite lors de chaque grande compétition internationale. Les Allemands ont la culture de la gagne habituellement mais depuis 2018, elle a disparu. Les champions du monde 2014 n'avaient pas passé les poules en Russie, ils ont fait de même cette année au Qatar. Leur aventure s'est arrêtée prématurément et elle avait de toute façon très mal commencée avec une défaite d'entrée face au Japon (1-2). Un nouvel échec pour une Allemagne en fin de cycle.

L'Espagne, la possession et c'est tout

Comme en 2018, l'Espagne arrivait avec de beaux principes de jeu mais elle a de nouveau chuté en huitièmes de finale, encore une fois aux tirs au but. Pourtant, la Roja avait frappé très fort en humiliant le Costa Rica 7 buts à 0. Ensuite, elle s'est contentée d'un nul stérile face aux Allemands et s'est faite extrêmement peur en chutant face au Japon. Luis Enrique voulait éviter de se retrouver dans la partie de tableau du Brésil, il a réussi son pari mais a chuté directement contre le Maroc. L'Espagne a eu le ballon, comme en 2018 contre la Russie, sans jamais transpercer les filets de Yassine Bounou, héroïque aux tirs au but.

Le Brésil s'est vu trop beau

Ultra favori de la compétition, le Brésil de Neymar affichait un haut niveau de jeu lors de ses deux premiers matchs de poule. Faciles vainqueurs de la Corée du Sud en huitièmes, les Brésiliens s'étaient permis de danser devant leurs adversaires. Confrontée à la Croatie en quart, la Seleçao est tombée sur un os. Neymar pensait avoir fait le plus dur en sautant le verrou croate Dominik Livakovic, qui comme Bounou a sorti le grand jeu aux tirs au but. En larmes, ils ont connu un nouvel échec et la sixième étoile attendra.

Décevant Danemark

Demi-finaliste du dernier Euro, le Danemark faisait office d'outsider au Qatar, quelques mois après avoir battu les Bleus en Nations League. Ils ont retrouvé les tricolores dans une poule largement à leur portée mais ils n'ont rien proposé. Incapables de battre la Tunisie, les Danois ont chuté face à un Kylian Mbappé en grande forme. Ils avaient malgré tout leur destin entre leurs pieds avant d'affronter l'Australie mais ils ont de nouveau perdu. Eliminé en phase de poule, le Danemark reste l'une des grosses déceptions de ce Mondial.

Cristiano Ronaldo, une fin chaotique

Pour sa dernière Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a vécu un cauchemar. Titulaire et buteur en ouverture face au Ghana, il n'a pas été à son aise face à l'Uruguay et la Corée du Sud. Des premières tensions sont apparues lorsque Fernando Santos a décidé de le mettre sur le banc de touche en huitièmes. Son remplaçant du jour, Gonçalo Ramos, avait inscrit un formidable triplé. De nouveau remplaçant en quart face au Maroc, il est entré mais n'a pas réussi à égaliser, laissant s'envoler son dernier rêve. Merci pour tout Cristiano !