Coupe du monde 2022 : Messi, Mbappé… Ces polémiques après la finale

Au terme d’un match exceptionnel et d’un scénario riche en rebondissements, c’est donc l’Argentine qui a remporté la finale de la Coupe du monde face à l’équipe de France, s’imposant aux tirs au but. Mais voilà que suite à cette rencontre, de nombreuses polémiques apparaissent. Buteurs durant les prolongations, Lionel Messi et Kylian Mbappé n’auraient pas dû connaitre un tel scénario. Explications.

La troisième étoile sera donc pour l’Argentine ! Opposée à l’équipe de France en finale, l’Albiceleste a remporté sa troisième Coupe du monde au terme d’un match incroyable. Les deux équipes ont dû aller jusqu’aux tirs au but pour se départager. Alors que le score était de 2-2 après 90 minutes, le tableau d’affiche marquait 3-3 au terme des prolongations. Buteurs durant les deux mi-temps de 15 minutes, Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont livrés un duel exceptionnel. Mais voilà que le but de l’Argentin et celui du Français n’auraient pas dû être acceptés.

Un but de Messi illicite

En prolongations, c’est donc l’Argentine qui a repris l’avantage grâce à une réalisation de Lionel Messi au terme d’une belle action collective. Ce but n’aurait toutefois pas dû être validé. En effet, la polémique a éclaté ces dernières heures et il a été expliqué pourquoi l’arbitre de la finale de la Coupe du monde a fait une erreur en acceptant le but de Lionel Messi. Il a ainsi été montré qu’au moment où la frappe de l’Argentin avait franchi la ligne d’Hugo Lloris, des remplaçants étaient déjà sur la pelouse, ce qui est formellement interdit par le règlement et le but n’aurait alors pas dû être validé.

Un penalty de Mbappé entaché d’une main

Au final, quelques minutes plus tard, l’équipe de France a réussi à revenir au score suite à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Mais voilà que cette action soulève également une polémique. Alors que le penalty a été sifflé suite à une main d’un Argentin dans la surface, on a pu voir que quelques secondes auparavant, Dayot Upamecano avait touché le ballon de la main lors d’un duel. Le penalty n’aurait ainsi pas dû être sifflé, mais plutôt une faute de main du défenseur central de l’équipe de France.