Transferts - PSG : Osimhen, Fabinho… Les plus gros coups de Luis Campos sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé conseiller football du PSG durant l’intersaison, Luis Campos s’est forgé une belle réputation de dénicheur de très grands talents, et son tableau de chausse le prouve. Bernardo Silva, Fabinho ou encore Rafael Leao, le Portugais a fait fort au cours de ses passages à l’AS Monaco et au LOSC, de quoi faire rêver les supporters parisiens.

La saison dernière, le PSG a connu une nouvelle désillusion européenne sur la pelouse du Real Madrid. Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale a donc procédé à de gros changements durant l’intersaison. Leonardo et Mauricio Pochettino sont partis pour laisser place à Luis Campos et Christophe Galtier. Pour la première fois dans le projet QSI, un entraîneur et son directeur sportif (conseiller football en l'espèce) s’entendent parfaitement et travaillent main dans la main, notamment sur le mercato. Galtier connaît parfaitement Campos pour l’avoir côtoyé au LOSC et peut notamment compter sur lui pour dénicher de grands talents, comme il a su le faire en France ces dernières années.

Fabinho, Bernardo Silva, Anthony Martial… Ses gros coups à l’AS Monaco

À l’AS Monaco, où il est passé entre 2013 et 2016, Luis Campos a frappé fort en recrutant plusieurs éléments qui se révéleront décisifs lors du titre de 2017. Le Portugais recrute à l’été 2013 Fabinho, arrivé dans l’anonymat total en provenance du club de Rio Ave alors qu’il venait de passer une année en prêt au Real Madrid (sans pour autant jouer avec l’équipe première). Le milieu brésilien deviendra l’un des cadres de l'effectif avant de filer à Liverpool en 2018 pour 45M€. Le même été, Luis Campos décide de faire un autre coup, en France cette fois, avec l’arrivée d’Anthony Martial en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 5M€. Deux ans plus tard, il s’engagera en faveur de Manchester United pour 50M€ + 30M€ de bonus. Durant l’été 2014, c’est Bernardo Silva qui s’engage avec l’AS Monaco, le début d’une belle histoire puisque le Portugais devient rapidement titulaire, avant de lui aussi rejoindre la Premier League et Manchester City pour 50M€. Luis Campos est également à l’initiative des venues de Thomas Lemar, Tiémoué Bakayoko, ou encore Geoffrey Kondogbia.



Mercato - PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour le transfert de Skriniar https://t.co/XirrNBYRpI pic.twitter.com/5RIkqvL0fQ — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

Luis Campos confirme au LOSC avec Osimhen, Pepe ou encore Leao