PSG : Un transfert à 40M€ prend forme

Arnaud De Kanel

A la recherche de nouveaux talents pour préparer au mieux le futur du PSG, Luis Campos voulait signer Endrick. Le jeune brésilien a finalement choisi le Real Madrid qu'il rejoindra à l'été 2024. Alors, le conseiller sportif du PSG aimerait boucler la venue de Willian Estevão. Une première offre aurait même été dégainée.

Le mercato hivernal débute dans moins de deux semaines et le PSG s'y prépare déjà. S'il ne devrait pas trop être agité, Luis Campos prépare l'avenir. Réputé pour sa faculté à dénicher les plus grands talents de la planète football, le conseiller sportif du PSG lorgne sur le Brésil en ce moment. Le jeune Endrick, pisté par les plus grands clubs, lui a échappé car il a signé au Real Madrid. Mais voilà, Palmeiras est une véritable fabrique de talents et ça n'a pas échappé à Campos qui aurait tenté sa chance pour un autre joyau du club brésilien.

Campos dégaine 40M€ pour Willian Estevão

Bien déterminé à se rattraper après l'échec dans le dossier Endrick, Luis Campos aurait dégainé une offre de 40M€ pour s'attacher les services de Willian Estevão d'après le journaliste Jorge Nicola. Elle se diviserait en deux parties : 20M€ fixes et 20M€ de bonus liés aux performances du jeune joueur de 15 ans.

Le PSG déjà recalé ?

Cette première offre n'aurait pas satisfait les dirigeants de Palmeiras qui l'auraient décliné selon les informations de Torcedores . Les bonus seraient jugés trop difficiles à atteindre et c'est la raison pour laquelle Palmeiras l'a refusé.

L'Europe à ses pieds