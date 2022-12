Transferts - PSG : Hakimi est annoncé sur le départ, son mercato est déjà bouclé

Thomas Bourseau

Bien qu’il soit contractuellement lié au PSG jusqu’à l’été 2026, Achraf Hakimi fait occasionnellement parler de lui sur le marché des transferts et un éventuel retour à l’Inter est évoqué dans la presse. Cependant, il n’en serait rien, que ce soit pour l’Inter ou un autre club.

Achraf Hakimi pourrait-il quitter le PSG à la prochaine intersaison soit deux ans seulement après son transfert en provenance de l’Inter ? C’est du moins la possibilité évoquée par Pietro Guadagno dernièrement. Le journaliste italien expliquait que revenir à l’Inter était tout simplement un rêve pour Achraf Hakimi. Le latéral droit du PSG aurait même déjà fait part de cette volonté à ses anciens coéquipiers du côté du club lombard.

Beaucoup de bruit pour rien au sujet du feuilleton Hakimi ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026 au PSG, Achraf Hakimi pourrait certes continuer à faire parler de lui sur le marché des transferts. Pour autant et en l’état, il ne faudrait pas vraiment s’attendre à ce qu’un départ soit discuté en coulisse. La cause ? L’état de la situation actuelle pour Achraf Hakimi, que ce soit dans son entourage ou au sein du comité de direction du PSG. D'ailleurs, pour la chaîne Play TV et aux micros de Calciomercato , son agent Alejandro Camano a mis fin au suspense dans le feuilleton Achraf Hakimi. « Hakimi-Inter ? Je ne sais pas, Ausilio a fait beaucoup de négociations intelligentes quand nous sommes arrivés chez les Nerazzurri. Pour l'avenir je ne saurais pas quoi dire, Hakimi a encore trois ans et demi de contrat avec le PSG, dont l'objectif est de gagner la Ligue des Champions et le championnat, je pense que Hakimi va jouer à coup sûr maintenant. Pour l'avenir, le football est très dynamique, mais pour l'instant il est très heureux en France »

Aucune discussion pour un transfert d’Hakimi, le Marocain est focalisé sur le PSG