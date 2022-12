Coupe du monde 2022 : Le Maroc écrit l’histoire, Hakimi s’enflamme pour leur parcours

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Grosse surprise de cette Coupe du monde au Qatar, le Maroc aura fini à la quatrième place après sa défaite contre la Croatie lors de la petite finale. Malgré tout, le parcours des Lions de l’Atlas reste exceptionnel, eux qui ont fait tomber la Belgique en poules, avant d’éliminer l’Espagne et le Portugal. Achraf Hakimi a qualifié cette aventure comme « quelque chose d’historique ».

Avant le début de cette Coupe du monde, le Maroc faisait à peine partie des outsiders. Maintenant que l’aventure des Lions de l’Atlas est terminée, les regards vont forcément changer vis à vis de cette nation. Premier de son groupe devant la Croatie et la Belgique, le Maroc a fait tomber l’Espagne et le Portugal.

Les Bleus ont stoppé le rêve du Maroc

C’est en demi-finale que le Maroc a fini par céder. Contre l’équipe de France, malgré un très bon match de la part des hommes de Walid Regragui, les Marocains ont vu leur aventure s’arrêter. La défaite dans le match pour la 3ème place contre la Croatie n’aura pas changé grand chose au parcours exceptionnel du Maroc.

« C'est quelque chose d’historique »