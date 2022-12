Mercato - OM : Une star de la Coupe du monde va prendre une grande décision

Arthur Montagne

Brillant à la Coupe du monde, Azzedine Ounahi va désormais être la star du mercato d'hiver. Le milieu de terrain marocain, demi-finaliste au Qatar, est déjà dans le viseur des plus grands clubs européens. Par conséquent, l'OM semble dans l'incapacité de rivaliser avec la concurrence dans ce dossier. Et un club semble avoir pris le dessus.

C'est la sensation de la Coupe du monde au Qatar. Joueur clé du Maroc, demi-finaliste du Mondial, Azzedine Ouhani n'a pas manqué de taper dans l'œil de nombreux clubs. Et non des moindres puisque, comme indiqué par le10sport.com, le FC Barcelone est dans le coup. Saïd Chabane, président du SCO, a d'ailleurs confirmé que de nombreuses formations européennes s'étaient déjà positionnées. « On a des offres pour Azzedine Ounahi. Des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout. Italie, Espagne, Angleterre, France. Notre souhait c’est de trouver un deal en janvier, mais qu’il reste jusqu’à la fin de saison », confiait-il.

EXCLU @le10sport : Ounahi est trop cher pour l'OM #MercatOMhttps://t.co/Pmq4Xt3GTw➡️Longoria apprécie beaucoup le profil, bien avant le Mondial. Prise de renseignement de l'OM mais le prix est trop élevé et la concurrence trop forte pour que les Marseillais creusent davantage — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 19, 2022

Naples favori pour le très gros coup Ounahi

Et selon les informations de Foot Mercato , un club se détache pour le transfert d'Azzedine Ounahi, à savoir Naples. Et pour cause, le milieu de terrain marocain souhaiterait rejoindre la Serie A et surtout, le club italien serait prêt à laisser le joueur en prêt à Angers lors de la seconde partie de saison, comme le souhaite Saïd Chabane. Tout pourrait ainsi s'accélérer dans les prochains jours.

Ounahi trop cher pour l'OM ?