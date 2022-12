Mercato - OM : Longoria passe à l’action pour cette star du Mondial, il se fait calmer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La Coupe du monde au Qatar a permis de révéler aux yeux du monde entier certains talents, à l'instar d'Azzedine Ounahi. Avec le Maroc, le milieu de terrain d'Angers a impressionné et ne devrait pas rester trop longtemps au SCO. L'OM s'est renseigné sur sa situation, mais son prix est trop important. Une aubaine pour le Barça, également sur le coup.

La Coupe du monde du Qatar nous a réservé son lot de surprises. Le Maroc est assurément l'une d'entre elles. Vainqueur de l'Espagne et du Portugal, le groupe de Walid Regragui s'est hissé jusqu'en demi-finales, stoppé par l'équipe de France (2-0). Mais ce bon parcours a eu le mérite de mettre en valeur certains éléments, mais aussi permis aux dirigeants de plusieurs équipes d'apprécier les performances des joueurs marocains. Certains se sont révélés durant le Mondial, comme Azzedine Ounahi, le jeune milieu de terrain d'Angers.

Mercato - OM : Ça s'agite en coulisses pour cette nouvelle star du Maroc https://t.co/8ju3Do67E9 pic.twitter.com/hSDgwwxcbw — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

L'OM s'est renseigné sur Ounahi

Agé de 22 ans, Ounahi a impressionné et son dirigeant, Saïd Chabane, croule sous les sollicitations. « On a des offres pour Azzedine Ounahi. Des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout. Italie, Espagne, Angleterre, France » a déclaré le président du SCO. En France, l'OM s'est positionné. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, Pablo Longoria s'est renseigné sur la situation d'Ounahi.

Le dossier ne devrait pas aller plus loin

Une marque d'intérêt, qui ne devrait pas aller plus loin. Selon nos informations exclusives, le prix fixé par Angers est trop important pour l'OM. Surtout que la concurrence est rude dans ce dossier Ounahi et certains n'hésiteront pas à répondre aux exigences de Chabane.

Le Barça déterminé dans ce dossier ?