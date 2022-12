Nadal, Mbappé, Messi… Quand les stars du tennis interpellent celles du football

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Même s’ils ne se ressemblent pas vraiment, le tennis et le football peuvent rassembler. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray ou encore Roger Federer : ils apprécient tous le ballon rond et ne manquent pas d’interpeller des stars comme Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.

Sur le papier, le football et le tennis n’ont pas grand chose en commun. Pourtant, bon nombre de tennismans sont admirateurs du ballon rond. Dans un entretien accordé à Marca , Rafael Nadal, grand supporter du Real Madrid, s’est clairement positionné sur une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé dans son club de cœur. « J’espère pouvoir le voir au Real Madrid à l’avenir. J’aurais aimé que Kylian soit là cette saison, mais c’est comme ça, le Real Madrid est dans une bonne position dans toutes les compétition et joue un football fantastique pour moi. J’estime que le Real Madrid a une énorme équipe, avec un entraîneur qui sait tout gérer de la meilleure manière. Je suis heureux de voir le Real Madrid comme ça, avec plusieurs jeunes combinés à ces joueurs expérimentés », a lâché celui qui a remporté 22 tournois du Grand Chelem.

Messi, Ronaldo… Djokovic apprécie les deux !

Novak Djokovic est lui aussi un fan de football. Même s’il n’a pas pu se réjouir du parcours de la Serbie sur cette Coupe du monde, Djokovic était heureux de voir Lionel Messi sacré. « Ce qu’il a accompli toutes ces années est quelque chose qui, à mon avis, sert d’exemple à tous les enfants qui l’admirent et veulent être comme lui. Je veux croire que les gens, surtout les enfants et les jeunes, s’identifient à moi. J’essaie d’avoir toujours cela, comme une conscience dans tout ce que je fais, partout où je vais, quoi que je dise », reconnaît le Serbe. Ce qui ne l’empêche pas d’apprécier Cristiano Ronaldo avec qui il s’est déjà entraîné. Novak Djokovic avait même imité la célébration du Portugais.

Tennis : Mbappé au Real Madrid, Nadal lâche ses confidences https://t.co/3xmLyhxfl1 pic.twitter.com/rbdUP6E0zp — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

Andy Murray valide aussi l’Argentin