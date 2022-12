Tennis : Carlos Alcaraz annonce déjà la couleur pour 2023

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A seulement 19 ans, Carlos Alcaraz a déjà marqué l’histoire du tennis. Plus jeune numéro un mondial de l’histoire, le jeune espagnol compte bien conserver sa place l’année prochaine. Pour se donner le maximum de chances, Alcaraz a décidé de faire l’impasse sur les tournois de début de saison afin d’arriver au maximum de sa forme à l’Open d’Australie, un Grand Chelem qu’il espère bien remporter pour la première fois.

Alcaraz va faire l’impasse sur quelques tournois

« J’ai décidé de sacrifier les tournois du début de l’année pour me concentrer sur le plus gros. C’est pourquoi je joue juste contre Kooyong. L’objectif est de s’améliorer et d’être prêt pour ce premier Grand Chelem de la saison », a confié récemment Carlos Alcaraz. 19 ans ou pas, celui qui a Rafael Nadal pour idole compte bien conserver son statut devant Novak Djokovic, Daniil Medvedev et les autres.

2022's Most Improved Player: @carlosalcaraz!Here's 10 times he blew our minds this year... pic.twitter.com/CDfBpv4brT — Tennis TV (@TennisTV) December 15, 2022

« Wimbledon serait parfait pour moi »