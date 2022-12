Tennis : Nadal, Djokovic… Ils ont remporté un Grand Chelem en 2022

Arnaud De Kanel

La fin de l'année approche et l'heure est venue de se remémorer les meilleurs moments de la saison 2022 de tennis. Comme d'habitude, 4 Grand Chelem se sont disputés cette année et ils ont sacré deux habitués : Novak Djokovic et Rafael Nadal. Le dernier a été remporté par celui qui semble leur succéder, Carlos Alcaraz. Retour sur les vainqueurs de Grand Chelem en 2022.

Le circuit ATP entre en pause pour quelques semaines avant de repartir de plus belle en 2023. Cette saison a peut-être marqué un tournant dans l'histoire du tennis. La légende Roger Federer a fait ses adieux et le jeune Carlos Alcaraz a explosé aux yeux du grand public, en battant Novak Djokovic, Rafael Nadal, remportant un Grand Chelem et finissant l'année numéro un mondial, le tout à 19 ans. Néanmoins, les papys font de la résistance puisqu'ils ont encore gagné un Grand Chelem cette saison. Voici le palmarès de la saison 2022.

Nadal fait le doublé Open d'Australie/Roland Garros

Le début de saison canon de Rafael Nadal contraste bien avec la fin catastrophique. A l'Open d'Australie, Rafa est entré dans l'histoire en remportant le 21ème Grand Chelem de sa carrière, soit un de plus que Roger Federer et Novak Djokovic. D'ailleurs, le Serbe avait été interdit de participer au tournoi en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19. Nadal s'est fait peur en quart de finale face à Denis Shapovalov puisqu'il s'est fait rejoindre à deux manches partout après avoir remporté les deux premières. Une fois le Canadien battu, il a disposé de Matteo Berrettini en demi pour retrouver Daniil Medvedev en finale. Au terme un combat long de 5 h 24, ce qui en fait la deuxième finale d'un Majeur la plus longue de l'histoire, Nadal a remporté son deuxième Open d'Australie.



Grandissime favori de Roland Garros, Nadal a réalisé un tournoi d'anthologie Porte d'Auteuil. Après une bataille en cinq sets face à Félix Auger-Aliassime en huitièmes, le Taureau de Manacor retrouvait Djokovic en quart. Nouveau match d'anthologie entre les deux qui s'est soldé par une victoire de Nadal. Il a ensuite profité de l'abandon d'Alexander Zverev en demi pour rallier la finale et ne laisser aucune chance à Casper Ruud, soulevant ainsi sa 14ème Coupe des Mousquetaires.

Djokovic retrouve le sourire à Wimbledon

Autorisé à participer à Wimbledon, Novak Djokovic ne s'est pas fait prier. Triple tenant du titre, Djoko a tenu son rang. Il était mené de deux sets par Jannik Sinner en quart de finale mais il a puisé au bout de lui-même pour rebondir et se défaire de l'Italien. En demi, il a perdu le premier set face au local Cameron Norrie mais n'a pas laissé de place au doute. En finale, il s'est retrouvé face à un Nick Kyrgios épatant qui a réalisé un parcours exceptionnel. Les coups de génie de l'Australien ont coûté le premier set à Nole qui s'est rattrapé en gagnant les 3 suivants. Il s'agissait de son 7ème titre à Wimbledon, le 21ème de sa carrière en Grand Chelem.

Alcaraz crée la sensation à l'US Open

Enfin, le dernier Grand Chelem de la saison a été remporté par Carlos Alcaraz à l'US Open. Novak Djokovic était encore privé de tournoi, pour les mêmes raisons qu'à l'Open d'Australie. Le prodige de 19 ans a bataillé en cinq sets en huitième, en quart et en demi pour retrouver et disposer de Casper Ruud en finale. Il décrochait alors son premier titre du Grand Chelem et montait à la première place du classement ATP à l'issue du tournoi, devenant à 19 ans et 4 mois le plus jeune joueur à atteindre la tête de ce classement.