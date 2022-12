Tennis : Nadal, Djokovic... Menacé, Alcaraz répond

La rédaction

Numéro un mondial depuis sa victoire à l'US Open en septembre dernier, Carlos Alcaraz a basculé dans une autre dimension après sa première victoire en Grand Chelem. À seulement 19 ans, il incarne la jeune génération talentueuse mais doit désormais assumer un statut tout nouveau pour lui, celui de numéro un mondial.

Du 16 au 18 décembre, Carlos Alcaraz fera son retour à l'occasion du Mubadala World Tennis Championship, une exhibition à Abu Dhabi. Toutefois, le regard du jeune espagnol est déjà tourné vers l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l'année où il entend bien décrocher son deuxième titre majeur en carrière.

«Tout le monde veut battre le numéro un mondial»

À 19 ans, Carlos Alcaraz est doublement rentré dans l'histoire du tennis après son sacre à l'US Open. D'abord parce qu'il a remporté un tournoi du Grand Chelem mais aussi parce qu'il est devenu numéro un mondial, devançant notamment Rafael Nadal ou encore Novak Djokovic, un nouveau statut à assumer : « Tout le monde veut battre le numéro un mondial. Je sentais qu’après l’US Open, tout le monde m’avait en ligne de mire et voulait m’affronter sur le court. Je dois être prêt pour ça », a-t-il confié lors d'un entretien accordé à Arab News , relayé par We Love Tennis.



Une adaptation difficile