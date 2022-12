Tennis : Nadal, Djokovic... Kyrgios fait une incroyable prédiction pour 2023

Pierrick Levallet

La saison 2022 a été particulière pour Novak Djokovic, non autorisé à participer à l'Open d'Australie et l'US Open. L'année 2023 devrait être différente pour le Serbe, qui sera autorisé à prendre part au tournoi de Melbourne. Nick Kyrgios voit d'ailleurs Novak Djokovic réaliser une grande saison, et Rafael Nadal rafler un nouveau titre à Roland-Garros.

En 2022, Novak Djokovic a été privé d’Open d’Australie et d’US Open. Rafael Nadal en a profité pour rafler deux titres en Grand Chelem à Melbourne et à Roland-Garros. Carlos Alcaraz, lui, a remporté son premier trophée à l’US Open. Au final, Novak Djokovic n’a été sacré qu’à Wimbledon et aux ATP Finals en tournoi majeur. Mais 2023 devrait être différent pour le Serbe, qui sera autorisé à participer à l’Open d’Australie.

Nadal sacré à Roland-Garros et Djokovic dominateur

D’ailleurs, Nick Kyrgios a fait une incroyable prédiction pour la saison prochaine. « Rafa va gagner Roland‐Garros et à moins que je ne l’arrête, Djokovic va probablement gagner Wimbledon, donc je ne sais pas. Djokovic est tellement dominant qu’à moins que quelqu’un n’élève vraiment son niveau à l’Open d’Australie ou à l’US Open, je ne le vois pas perdre. Medvedev pourrait peut‐être le battre » a lâché l’Australien dans un entretien accordé à 7 news .

Nadal est remonté à bloc