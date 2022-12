Tennis : L'annonce fracassante de Novak Djokovic sur sa retraite

Amadou Diawara

Alors que Roger Federer a pris sa retraite à 41 ans, Novak Djokovic a encore plusieurs années devant lui s'il veut tirer sa révérence au même âge. Toutefois, l'ogre serbe se fixe une énorme condition pour rester sur le circuit ATP. Alors qu'il soufflera ses 36 bougies le 22 mai, Novak Djokovic ne compte pas continuer sa carrière s'il n'est pas à son meilleur niveau.

Après la dernière Laver Cup, Roger Federer a décidé de faire ses adieux au tennis. En effet, le maitre à jouer suisse de 41 ans a mis un terme à sa brillante carrière à la fin du mois de septembre. Agé de 35 ans, Novak Djokovic a encore de la marge avant de raccrocher s'il veut avoir une carrière aussi longue que celle de Roger Federer. Toutefois, l'ogre serbe ne compte pas continuer à jouer trop longtemps s'il ne reste pas au top de sa forme.

«Je veux rester en bonne santé et jouer au plus haut niveau»

Lors d'une conférence de presse organisée par Asics à Marbella pour la présentation de sa nouvelle paire de chaussure - la Court FF3 - Novak Djokovic a tenu à faire passer un message clair sur son avenir dans le tennis. Et le vétéran de 35 ans a expliqué qu'il avait prévu de prendre sa retraite quand il ne sera plus capable d'évoluer au plus haut niveau.

«Je ne me vois pas être 25ème mondial et continuer à jouer»