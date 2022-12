Tennis : Federer, Djokovic… Nadal affiche sa position pour le GOAT

La rédaction

Lorsque l’on parle de GOAT au tennis, on évoque directement Novak Djokovic, Roger Federer ou Rafael Nadal. Mais ce dernier a quelques arguments en sa faveur puisque l’Espagnol détient actuellement le record du nombre de Grand Chelem remportés. Actuellement au Mexique, où il termine sa tournée de matchs amicaux en Amérique du Sud, l’ancien numéro un s’est de nouveau exprimé sur le sujet.

En tournée de match amicaux en Amérique du Sud, Rafael Nadal a terminé son périple sur le continent américain au Mexique par une victoire face à Casper Ruud. Mais l’ancien numéro un mondial a été interrogé sur un tout autre sujet. Alors que la nouvelle génération commence à s’installer, l’Espagnol a été relancé sur la question du GOAT.

Tennis : Djokovic, Alcaraz… Ils ont touché le jackpot en 2022 https://t.co/Vq6Iq41979 pic.twitter.com/9le7uTG0yM — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

« Je n'y pense pas »

Lors d’un entretien accordé dans la semaine à AS , Rafael Nadal avait été interrogé sur le débat du GOAT. Il avait d’ailleurs évoquer son point de vue à ce sujet. « Je n'y pense pas. L'héritage le plus important est de laisser un bon souvenir de moi à toutes les personnes que j'ai rencontré durant mes 20 ans de carrière. Après tout, l'aspect personnel, l'éducation, le respect et l'affection avec laquelle tu traites les gens sont au-dessus de la question professionnelle. C'est ce qui reste dans le temps. »

« C’est quelque chose qui ne m’empêche pas de dormir »