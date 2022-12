Tennis : Djokovic, Alcaraz… Ils ont touché le jackpot en 2022

Arnaud De Kanel

La saison touche à sa fin sur le circuit ATP. Elle aura vu l'explosion de Carlos Alcaraz, la retraite de Roger Federer mais également l'abnégation de Novak Djokovic, toujours présent malgré les interdictions de participer aux tournois auxquelles il a du faire face. En remportant 5 tournois, le Serbe est le plus gros gagnant de l'année 2022. Voici le top 10 des gains accumulés cette saison.

Faire partie des meilleurs, ça fait du bien à l'ego mais aussi au compte en banque. Cette saison, près de 174M€ ont été distribués sur le circuit. Ils ne sont pas propriété d'un seul homme mais ont été gagnés en grande partie par les meilleurs tennismans de la planète. Le grand gagnant se nomme Novak Djokovic, suivi de près par Carlos Alcaraz.

Jackpot pour Djokovic

Privé de l'Open d'Australie et de l'US Open en raison de sa non-vaccination, Novak Djokovic a vécu une saison tourmentée. Néanmoins, il a participé à 14 tournois cette année et en a remporté 5. Nole a touché le gros lot et a amassé 9,93M$ en 2022. Sa victoire au Masters de Turin a fait doubler ses gains puisqu'il a décroché un chèque de 4 740 300 dollars. N’oublions pas non plus que Djokovic a remporté Wimbledon (2 507 460 $) et trois autres tournois, dont le Masters 1000 de Rome (environ 870 000 $). En deuxième position, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a gagné 7,63M$ cette saison, bien aidé par sa victoire à l'US Open. Une somme vertigineuse pour un homme âgé de 19 ans. Rafael Nadal complète le podium. Le vétéran espagnol totalise 7,44M$ de gains sr l'ensemble de la saison. Au pied du podium, on retrouve Casper Ruud qui totalise près de 7M$ de gains alors qu’il a remporté trois tournois ATP 250, logiquement moins bien récompensés. Or, il a été régulier pendant les grands tournois et a augmenté sa cagnotte comme lors des ATP Finals (2 156 600 $), de l’US Open (1 300 000 $) ou encore de Roland-Garros (1 100 000 $).

Le top 10 des plus gros gagnants de 2022

1) Novak Djokovic (SRB) : 9,93M$

2) Carlos Alcaraz (ESP : 7,63M$

3) Rafael Nadal (ESP) : 7,44M$

4) Casper Ruud (NOR) : 6,93M$

5) Stefanos Tstsipas (GRE) : 5,47M$

6) Taylor Fritz (USA) : 4,48M$

7) Daniil Medvedev (RUS) : 4,14M$

8) Félix Auger-Aliassime (CAN) : 4,1M$

9) Andrey Rublev (RUS) : 4,1M$

10) Hubert Hurkacz (POL) : 3,01M$