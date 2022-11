Tennis : Le clan Alcaraz lâche un message fort sur Djokovic

Thibault Morlain

Privé d’Open d’Australie en 2022 étant donné qu’il n’était pas vacciné contre le coronavirus, Novak Djokovic sera bien à Melbourne en 2023. En effet, le Serbe a été autorisé à disputer le tournoi. Une bonne nouvelle pour Djokovic, mais pour tout le tennis. En effet, tout le monde est ravi pour l’ancien numéro 1 mondial, y compris dans le clan Alcaraz, même si cela lui fait un adversaire supplémentaire.

L’année 2022 a été très compliquée pour Novak Djokovic. Le Serbe s’est retrouvé au centre des polémiques, n’étant pas vacciné contre le coronavirus. De quoi le priver de certains tournois et pas des moindres. Djokovic a notamment manqué l’Open d’Australie et cela avait fait énormément parler. Au final, il avait vu la justice australienne l’interdire d’entrer sur le territoire et le flou était total concernant la présence ou non de Novak Djokovic pour l’édition 2023 de l’Open d’Australie. Finalement, la réponse est tombée il y a quelques jours et l’ancien numéro 1 a reçu le feu vert pour se rendre à Melbourne en janvier prochain.

« Nous sommes heureux de revoir Novak là‐bas »

Il faudra donc compter sur Novak Djokovic pour l’Open d’Australie. Cela fait donc un concurrent de plus pour la victoire finale, mais dans le clan de Carlos Alcaraz, on voit cette présence du Serbe comme une bonne nouvelle. Rapporté par WeLoveTennis , Juan Carlos Ferrero, entraîneur d’Alcaraz, a expliqué : « Nous avons besoin de lui. Je pense que pour que Carlos améliore son tennis, il doit jouer contre l’un des meilleurs de l’histoire. Bien sûr, Rafa est aussi là pour l’affronter. A Madrid, Carlos a joué contre Novak et il a augmenté son niveau pour essayer de gagner le match, donc c’est ce dont nous avons besoin. Carlos et moi parlions du fait que nous sommes heureux de revoir Novak là‐bas parce que si vous voulez gagner l’Open d’Australie, vous devez gagner contre les meilleurs. C’est une bonne nouvelle » .

« Le tennis est plus fort quand tous les meilleurs joueurs sont sur le terrain »