Tennis : Novak Djokovic est interpellé avant la Coupe Davis

Amadou Diawara

Capitaine de l'équipe de Serbie de Coupe Davis, Victor Troicki veut pouvoir compter sur ses meilleurs éléments, et surtout Novak Djokovic en 2023. Alors que les qualifications pour les prochaines phases finales auront lieu juste après l'Open d'Australie, Victor Troicki a interpellé l'ogre serbe pour tenter de le convaincre de rallier sa cause.

Pour mener la Serbie vers les sommets en Coupe Davis, Victor Troicki espère pouvoir compter sur ses meilleurs éléments en 2023. Tout naturellement, le capitaine serbe croise les doigts pour que Novak Djokovic fasse partie de son équipe. Toutefois, le calendrier du circuit ATP pourrait plomber ses plans.

«On compte sur Novak Djokovic, mais...»

Alors qu'il a déjà fêté ses 35 ans, Novak Djokovic pourrait boycotter certaines compétitions pour ne pas trop tirer sur la corde ; à l'instar de Roger Federer qui a fait l'impasse sur de nombreux tournois sur terre-battue, et notamment Roland-Garros, dans les dernières années de sa carrière. Et malheureusement pour Victor Troicki, le capitaine de la Serbie en Coupe Davis, Novak Djokovic pourrait ne pas répondre à son appel au début de l'année 2023 à cause de l'Open d'Australie. En effet, la finale du Grand Chelem basé à Melbourne aura lieu 29 janvier, tandis que les qualifications pour les prochaines phases finales de la Coupe Davis sont programmés les 3 et 4 février en Norvège pour la Serbie. Malgré tout, Victor Troicki compte sur Novak Djokovic pour cette échéance.

«Le calendrier est gênant à cause de l’Open d’Australie»