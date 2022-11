Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Les meilleures saisons de l’histoire

Pierrick Levallet

Étincelant au début de l'année 2022, Rafael Nadal a rapidement été handicapé par des pépins physiques. Malgré tout, l'Espagnol a réalisé une belle saison. Mais d'autres ont bien évidemment fait mieux que lui par le passé. Et certains, comme Novak Djokovic ou Roger Federer, ont effectué quelques unes des meilleures saisons de l'histoire du tennis.

Rafael Nadal avait parfaitement entamé son année 2022. Sacré champion à l’Open d’Australie puis à Roland-Garros, l’Espagnol avait remporté les deux premiers tournois du Grand Chelem. Malheureusement, des pépins physiques l’ont handicapé par la suite et il n’a donc pas pu aller chercher Wimbledon et l’US Open. Malgré tout, Rafael Nadal est satisfait de sa saison. « Une saison avec deux titres du Grand Chelem sera toujours une très bonne saison. Ensuite, il y a eu la deuxième partie de l’année très difficile avec des blessures et d’autres choses, mais dans l’ensemble, c’était une saison heureuse. Maintenant, il s’agit de profiter de cette tournée et de terminer l’année avec une bonne préparation pour 2023 » explique-t-il dans un entretien pour Bandsports . L’occasion pour nous de revenir sur certaines des plus grandes saisons de l’histoire du tennis.

Alcaraz, Djokovic... Révolution à l'ATP, 2022 a été historique pour le tennis https://t.co/gMsitUZJ2J pic.twitter.com/MVuWsLPSwH — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

Le dernier Grand Chelem de l’histoire signé Rod Laver

Rod Laver est entré dans l’histoire du tennis à deux reprises. S’il n’est pas le premier à avoir réalisé le Grand Chelem, puisque Donald Budge l’a fait en 1938, il est le dernier a avoir accompli un tel exploit. Rod Laver a d’abord effectué un premier Grand Chelem en 1962, en remportant les quatre tournois majeurs que sont l’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open. Et il a réitéré sa performance en 1969. Depuis, aucun joueur n’a fait mieux que lui. Mais certains s’en sont rapprochés comme Mats Wilander. En 1988, le Suédois a atteint son prime. Numéro un mondial, il a remporté l’Open d’Australie, Roland-Garros et l’US Open. Mats Wilander est passé tout proche d’un Grand Chelem, mais il a chuté en quart de finale à Wimbledon.

Nadal, Djokovic, Federer... Le Big 3 a marché sur l’eau