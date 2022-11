Tennis : Annoncé à la retraite, Nadal fait une énorme annonce

La rédaction

En pleine tournée de matchs amicaux en Amérique du Sud, Rafael Nadal a conclu ce jeudi sa première étape en Argentine. Désormais au Chili, l’ancien numéro un mondial s’est exprimé sur son état physique. Il fait d’ailleurs un bilan plutôt positif alors que le pessimisme régnait sur le sujet il y a quelques mois.

Alors que Rafael Nadal continue sa tournée de matchs amicaux en Amérique du Sud, l’Espagnol sort d'une saison très compliquée à cause des blessures. L’ancien numéro un mondial s’était d’ailleurs exprimé à ce sujet il y a quelques mois, en marge de Roland-Garros, avant de revenir sur le sujet ce vendredi.

« Mon objectif est de revenir ici, mais la possibilité existe que je ne puisse pas »

Il y a quelques mois, Rafael Nadal était revenu sur son état physique dans une interview diffusée par France Télévisions juste avant sa finale remportée à Roland Garros. Il avouait notamment que son problème au pied l’empêchait de s’entraîner régulièrement, de quoi jeter un froid sur son avenir alors que des rumeurs circulaient déjà sur une retraite prochaine. « La retraite ? Je ne sais pas, j’aimerais pouvoir donner une réponse plus claire, mais pour l’instant je n’en sais rien. Il y a une chose claire, c’est que j’aimerais beaucoup revenir ici pendant quelques années, mais j’ai un problème à un pied qui ne me permet pas de m’entraîner beaucoup. Mon objectif est de revenir ici, mais la possibilité existe que je ne puisse pas. Après ce tournoi, on va essayer de trouver des solutions pour mon pied. Il y a des jours très difficile, mais je vais tout faire pour continuer à jouer. Je vais me donner tous les moyens pour venir à nouveau ici. »

« Cela a radicalement changé la perspective de ma carrière dans le tennis de haut niveau »