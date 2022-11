Tennis : Alcaraz lance un énorme avertissement à Nadal

Amadou Diawara

Auteur d'une saison 2022 exceptionnelle, Carlos Alcaraz ne manque pas d'ambition. Considéré comme le nouveau « Rafael Nadal », l'actuel numéro un mondial a avoué qu'il avait un immense objectif vis-à-vis du Majorquin. Alors qu'il ne veut pas être comparé à Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a affirmé qu'il comptait le battre lors de chacune de leurs confrontations.

A seulement 19 ans, Carlos Alcaraz réalise une saison record. Considéré comme le nouveau « Rafael Nadal » , le prodige espagnol réalise une saison 2022 incroyable. En effet, Carlos Alcaraz a remporté son premier titre du Grand Chelem en étant sacré à l'US Open. Dans la foulée, le crack de 19 ans a récupéré la place de numéro un mondial, devenant le plus jeune joueur a réaliser cet exploit.

«L’un de mes objectifs vis‐à‐vis de Nadal est de le battre»

Actuellement, Carlos Alcaraz vit des moments plus compliqués, puisqu'il a dû renoncer au Masters et à la Coupe Davis à cause d'une blessure aux abdominaux. Toutefois, le jeune talent espagnol préfère garder le sourire et se fixer des objectifs XXL pour son grand retour. Interrogé lors d’une visite au complexe Abama Golf de Tenerife, Carlos Alcaraz a reconnu qu'il ne voulait pas être comparé à Rafael Nadal, avant d'afficher son désir de battre son ainé à chaque fois qu'il devra se frotter à lui.

«...et de la surpasser dans les confrontations directes»