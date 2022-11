Tennis : En plein doute, Nadal se lance un ultimatum

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Défait par Taylor Fritz et Felix Auger-Aliassime à Turin, Rafael Nadal est déjà éliminé du Masters. Une contreperformance pour le numéro deux mondial, en plein doute après une fin de saison médiocre. Certains observateurs imaginent une retraite en 2023. Mais le joueur espagnol a bien l'intention de se battre et de se montrer performant dès l'Open d'Australie en janvier prochain.

Rafael Nadal reste sur quatre défaites de suite, une première depuis 2009. Eliminé au premier tour lors du Rolex Paris Masters, le joueur espagnol est toujours à la recherche de sa première victoire au Masters. Défait par Taylor Fritz et Felix Auger-Aliassime, le numéro deux mondial affrontera Casper Ruud ce jeudi. Un match qui compte pour du beurre puisque Nadal est déjà éliminé de la compétition.

« Je n’ai aucun doute sur le fait que je vais mourir pour ça »

Agé de 37 ans, Rafael Nadal est en loin de sa meilleure forme. Mais le joueur a bien l'intention de se battre en 2023. « J e ne pense pas avoir oublié comment jouer au tennis et comment être assez fort mentalement. J’ai juste besoin de retrouver ces sentiments positifs et toute cette confiance et cette forte mentalité dont j’ai besoin pour être au niveau que je veux être, et je ne sais pas si je vais atteindre ce niveau à nouveau. Mais je n’ai aucun doute sur le fait que je vais mourir pour ça » avait-il confié.

« Si vous n’êtes pas optimiste ou positif, il est impossible que les choses aillent dans le bon sens »

Il n'a pas caché que le doute était bien présent en cette fin d'année 2022. « On peut être les deux à la fois. Comme vous l’avez dit, vous pouvez être optimiste et en même temps avoir des doutes. Pourquoi pas ? Pour moi, les doutes, comme je l’ai dit d’innombrables fois, sont très bons dans ce monde. Les personnes qui n’ont pas de doutes sont probablement très arrogantes, de mon point de vue. Mais si vous n’êtes pas optimiste ou positif, il est impossible que les choses aillent dans le bon sens, c’est ma philosophie » a déclaré le vainqueur du dernier Roland-Garros.

« Nous saurons si je suis déterminé dans tout ce processus. »