Tennis : Encore battu, Nadal lâche une grande annonce

Deuxième défaite pour Rafael Nadal au Masters. Battu par Taylor Fritz lors de son premier match, le joueur espagnol s'est incliné face au Canadien Felix Auger-Aliassime, entraîné par son oncle. Agé de 37 ans, le numéro deux mondial est loin de son meilleur niveau, mais n'a pas encore dit son dernier mot. Après la rencontre, il a affiché un message combatif.

La statistique fait mal. Rafael Nadal n'a plus remporté le moindre match depuis le troisième tour de l'US Open et une victoire face à Richard Gasquet (6/0 6/1 7/5). Entre temps, le numéro deux mondial a accueilli un heureux évènement. Mais pour la première fois depuis 2009, le natif de Manacor a concédé une quatrième défaite consécutive. Sorti au premier tour du Rolex Paris Masters par Tommy Paul, Nadal a débuté son Masters de la pire des manières.

Le Masters de Nadal tourne au cauchemar

Placé dans le groupe vert avec Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime et Casper Ruud, Rafael Nadal ne devrait pas voir les demi-finales. Deux rencontres et deux défaites pour l'Espagnol, qui pourrait mettre un terme à sa saison de manière prématurée. Dimanche dernier, le vainqueur du dernier Roland-Garros s'est incliné face à l'Américain Taylor Fritz (7/6 6/1), appelé après le forfait du numéro un mondial Carlos Alcaraz.

Nadal encore battu par Felix Auger-Aliassime

Pour son deuxième match du Masters, Nadal affrontait Felix Auger-Aliassime. Très en forme ces dernières semaines, le Canadien est entraîné par l'oncle de l'Espagnol, Toni Nadal. Ce dernier a dû lui donner de précieux conseils avant de défier le Matador. Au dessus, Auger-Aliassime est venu à bout de Nadal en deux petits sets (6/3 6/4). Des questions se posent sur la suite de la carrière de Rafael Nadal. Sera-t-il en capacité d'enchaîner en 2023 ?

