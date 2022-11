Tennis

Tennis : Le terrible aveu de Nadal après sa défaite

Publié le 14 novembre 2022 à 16h35

Arnaud De Kanel

Après un Rolex-Paris-Master décevant, Rafael Nadal était attendu au tournant à Turin où se dispute actuellement les ATP Finals. Une nouvelle fois, le Majorquin a chuté face à Taylor Fritz. Totalement dépassé, Nadal a dressé une analyse juste de sa défaite qui commence à inquiéter sérieusement. C'est la deuxième consécutive.

Héroïque sur la terre battue parisienne à Roland-Garros, Rafael Nadal vit une deuxième partie de saison bien plus compliquée. Il a chuté pour son entrée en lice aux ATP Finals face à l'Américain Taylor Fritz qu'il avait battu de justesse à Wimbledon quelques mois plus tôt. Défait à l'US Open par Frances Tiafoe et à Bercy par Tommy Paul, Nadal n'y arrive pas face aux Américains.

«J’avais l’impression que tout allait trop vite»

Encore diminué, Rafael Nadal n'a pas su relever le défi physique imposé par Taylor Fritz. « Tout est question de timing. Le tennis et le sport en général. J’ai moins de temps que lui pour faire ce que je veux avec la balle. J’avais l’impression que tout allait trop vite. Lorsque cela se produit, vous êtes généralement stressé et vous n’avez pas le temps de jouer le genre de coup que vous voulez jouer. À la plupart des moments du match, j’étais en position défensive et lui en position offensive. C’est ce qui s’est passé. C’est quelque chose que j’ai eu du mal à éviter, parce que vous devez être plus rapide avec vos jambes, plus rapide avec votre esprit » a souligné Nadal dans des propos relayés par We Love Tennis .

