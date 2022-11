Tennis

Tennis : Rafael Nadal lâche une grosse indication sur sa retraite

Publié le 13 novembre 2022 à 00h35

Éliminé au premier tour du Masters 1000 de Paris, Rafael Nadal a admis qu’il avait encore été embêté par son corps. A 36 ans, le Majorquin enchaîne les pépins physiques, de quoi laisser planer le suspense sur son avenir. Interrogé sur une possible retraite à 40 ans, Nadal a assuré qu’il se voyait mal jouer aussi vieux.

Il y a quelques semaines, le monde du tennis a dit adieu à une légende. Blessé depuis plus d’un an, Roger Federer ne se sentait plus capable de continuer et a préféré tirer sa révérence. Un chemin que finira par suivre Rafael Nadal, même s’il n’est pas pressé. Vainqueur de Roland-Garros cette année, l’Espagnol continue de briller sur les courts, même si son corps lui joue des tours. Battu au premier tour au Masters 1000 de Paris, Rafael Nadal a encore été gêné par son physique.

« J’avais un petit problème à l’estomac »

« La vérité est que je n’avais pas fait de compétition depuis longtemps et que j’avais un petit problème à l’estomac, rien de plus. J’ai été pris de vomissements à la fin du troisième set, j’avais mal au ventre, rien de plus. C’est pourquoi je n’ai rien dit non plus. Il n’y avait pas de place pour ça et je vais bien. Une mauvaise journée et puis retour à l’entraînement », a expliqué Rafael Nadal après son élimination à Paris.

« Jouer jusqu’à 40 ans, cela risque d’être difficile pour moi »