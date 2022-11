Tennis

Djokovic raconte son calvaire face à Tsitsipas

Publié le 6 novembre 2022 à 02h35

La rédaction

Victorieux face à Stefanos Tsitsipas en demi-finale du Rolex Paris Masters, Novak Djokovic sera opposé ce dimanche à Holger Rude. Juste après sa victoire, le Serbe s’est montré soulagé malgré être totalement passé à côté de son deuxième set. Et l’ancien numéro un mondial a également voulu envoyer un message aux jeunes.

Au terme d'un match très intense, Novak Djokovic s’est imposé face à Stefanos Tsitsipas (6/2 3/6 7/6). Le Serbe disputera donc sa huitième finale à Bercy face au jeune Holger Rune. Juste après sa demi-finale, l’ancien numéro un mondial s’est exprimé sur sa bataille face au Grec.

« J'ai démarré aussi bien que lors de mon quart de finale »

Après son gros combat face à Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a montré beaucoup de satisfaction sur son début de match, même s’il a avoué s’être fait peur dans le deuxième set. « J'ai démarré aussi bien que lors de mon quart de finale. Il y avait de la clarté dans ce que je devais faire et je l'exécutais parfaitement. J'étais très solide, je sentais bien chaque coup ce qui m'a permis de prendre le contrôle de la partie. Je remporte le premier set 6-2, puis au début du deuxième j'ai eu quelques occasions, à 0-30, mais il a trouvé les bons coups en servant bien. Il est allé chercher le public et le match a basculé. J'ai fait un jeu de service pauvre, que j'ai perdu, et il s'est senti mieux, plus en confiance, il faisait moins d'erreurs et j'avais plus de mal à lire son service. »

« J'ai besoin de montrer que je suis toujours là »