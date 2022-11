Tennis

Avant de défier Tsitsipas à Bercy, Djokovic révèle les clés de sa victoire

Publié le 5 novembre 2022 à 08h35

Amadou Diawara

Ce vendredi, Novak Djokovic n'a laissé aucune chance à Lorenzo Musetti en quart de finale du Masters de Paris-Bercy. Avant de se frotter à Stefanos Tsitsipas dans le dernier carré du tournoi français, Novak Djokovic a expliqué comment il avait réussi à dominer le prodige italien de 20 ans avec une telle facilité.

Après avoir écarté Maxime Cressy et Karen Khachanov, Novak Djokovic était opposé à Lorenzo Musetti en quart de finale du Masters de Paris-Bercy ce vendredi. Et l'ogre serbe a martyrisé le crack italien de 20 ans, n'ayant eu besoin que de deux petits sets pour l'emporter (6-0, 6-3). Dans des propos rapportés par Eurosport , Novak Djokovic a analysé sa victoire, dévoilant sa recette miracle pour venir à bout de Lorenzo Musetti de façon expéditive.

Setting sights on title No.7 in Bercy 🔭@DjokerNole seals his 90th ATP Masters 1000 QF appearance with the W. #RolexParisMasters pic.twitter.com/JWtiCO2ck7 — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 4, 2022

«J'essaie à chaque match de jouer mon meilleur tennis»

« Je me sens si à l'aise sur ce court, et plus je joue, plus je suis en confiance au fil des tours. Vous savez, j'essaie à chaque match de jouer mon meilleur tennis. Je suis un peu perfectionniste, donc c'est toujours mon objectif. Et aujourd'hui (vendredi), c'était un de ces jours. Tout a bien marché. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Mais c'est très satisfaisant, oui » , a confié Novak Djokovic, avant d'en rajouter une couche.

«J'avais envie d'être très agressif dès le début»