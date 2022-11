Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic… Ces légendes rendent hommage a Gilles Simon

Publié le 3 novembre 2022 à 22h35

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 37 ans, Gilles Simon est le deuxième Mousquetaire, après Jo-Wilfried Tsonga, à ranger définitivement les raquettes. Le Français s'est incliné en huitièmes de finale du Rolex Paris Masters face au Canadien Felix Auger-Aliassime. De nombreux grands joueurs comme Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore Daniil Medvedev ont salué la carrière de Gilou.

C'est terminé pour Gilles Simon. Après ses deux exploits face à Andy Murray et Taylor Fritz au Rolex Paris Masters, le Français a baissé les armes face au Canadien Felix Auger-Aliassime (6/1 6/3). Une défaite synonyme de retraite pour le Français de 37 ans. Au cours de sa longue carrière, Gilou aura remporté quatorze titres et battu les meilleurs joueurs comme Roger Federer ou encore Rafael Nadal. L'Espagnol a d'ailleurs rendu hommage à Simon, l'un des plus beaux palmarès du tennis français.

Nadal salue la carrière de Simon

« J’espère que tu as bien profité de ton dernier match. Félicitations pour ta magnifique carrière. Elle a été longue. Je pense que tu as atteint tes rêves. Enormément de souvenirs incroyables, sans aucun doute. Je veux juste te souhaiter tout le meilleur pour l’avenir. Le meilleur dans ta vie privée et j’espère que tu garderas des bons souvenirs du circuit. Nous allons continuer à nous voir, sans aucun doute. Parce que je sais que tu aimes le tennis et que tu seras toujours dans le coin » a confié Rafael Nadal lors de la cérémonie d'hommage rendu à Gilles Simon sur le court central.

Tennis : Nadal lâche déjà une annonce pour Roland-Garros https://t.co/sVxr6yNjhe pic.twitter.com/xeU75kmn7L — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

Même son de cloche chez Djokovic

Vainqueur de Karen Khachanov ce mercredi, Novak Djokovic a aussi envoyé un message à Gilles Simon. « Félicitations pour ta carrière. Ça a été une incroyable aventure pour toi, j’en suis certain. J’ai été heureux d’être à tes côtés durant ce voyage. On a eu de belle batailles sur le court, mais aussi de belles batailles au conseil des joueurs. Tu peux être fier de ta carrière. Tu as la meilleure fin possible, dans ton pays. Bravo mon ami et à bientôt » a confié le Serbe.

Medvedev, Auger-Aliassime... Les hommages sont nombreux