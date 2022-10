Tennis

Roland-Garros : Battu par Rafael Nadal, il lâche une terrible révélation

Publié le 29 octobre 2022 à 08h35

Vainqueur une fois de plus de Roland-Garros, Rafael Nadal aura été au bout de ses douleurs pour triompher. S’il a gagné tranquillement la finale contre Casper Ruud, l’Espagnol a eu beaucoup plus de mal contre Félix Auger-Aliassime en huitième. Le Canadien est revenu sur ce match exceptionnel, qui aurait pu basculer en sa faveur.

L’été dernier, Rafael Nadal a fait du Rafael Nadal. Malgré les blessures et les infiltrations, l’Espagnol a récupéré son titre à Roland-Garros. Tombeur notamment de Novak Djokovic en quart de finale, Nadal a été épatant jusqu’en finale, où il n’a laissé aucune chance à Casper Ruud, malheureux.

Auger-Aliassime proche de faire tomber Nadal

Finalement, c’est presque en huitième de finale que Rafael Nadal aura été le plus en danger. Face à Félix Auger-Aliassime, le Majorquin aura dû batailler jusqu’au cinquième set pour accrocher sa qualification. Quelques mois après, le Canadien est revenu sur cet affrontement de prestige.

Welcome back in Paris @RafaelNadal 🤩Premier entrainement de Rafa au #RolexParisMasters 🔥 pic.twitter.com/Y1VkzDwK1s — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 27, 2022

« J’ai senti qu’il était un peu tendu »