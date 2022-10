Tennis

Tennis : Alcaraz comparé à Nadal, il met les choses au clair

Publié le 26 octobre 2022 à 08h35

Pierrick Levallet

Plus jeune numéro un mondial de l’histoire, Carlos Alcaraz se montre déjà comme un excellent joueur. À seulement 19 ans, l’Espagnol est annoncé comme le successeur de Rafael Nadal et est régulièrement comparé à ce dernier. Le capitaine de l’Espagne Sergi Bruguera s’est alors prononcé sur ce rapprochement entre les deux joueurs à l’approche de la Coupe Davis.

À 36 ans, Rafael Nadal se rapproche de plus en plus de la retraite. Roger Federer a raccroché la raquette très récemment, et l’Espagnol pourrait faire la même chose d’ici quelques années. Mais le successeur de Rafa est déjà tout trouvé avec Carlos Alcaraz. À 19 ans, le natif d’El Palmar est déjà numéro un mondial. Carlos Alcaraz est d’ailleurs régulièrement comparé à Rafael Nadal.

«Il faut profiter à la fois de Carlos et de Nadal»

Sergi Bruguera s’est alors prononcé sur ce rapprochement entre Carlos Alcaraz et Rafael Nadal dans des propos rapportés par Marca . « Il (Alcaraz) est numéro un mondial, il a 19 ans et, bien sûr, c’est un joueur différent. Il faut profiter à la fois de Carlos et de Nadal. Il ne faut pas parler de changement de génération mais profiter des deux » a affirmé le capitaine de l’Espagne.

Alcaraz nouveau leader de l’Espagne pour la Coupe Davis