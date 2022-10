Tennis

Tennis : Federer de retour à Wimbledon ? La réponse

Publié le 20 octobre 2022 à 00h35

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après plus d’une année sans jouer, Roger Federer a décidé de prendre sa retraite. Si le Suisse n’a pas véritablement tranché pour son avenir, une option se dessine clairement. En effet, Federer serait pressenti pour faire partie de l’équipe de commentateurs de la BBC pour le prochain Wimbledon.

Il y a un peu plus d’un mois désormais, Roger Federer a annoncé la nouvelle dont tout le monde avait peur. Après plus d’une année sans jouer, le Suisse a décidé de prendre sa retraite. Miné par les blessures aux genoux, Federer a préféré tirer sa révérence. Pour faire ses adieux, il a choisi la Laver Cup et un match en double aux côtés de Rafael Nadal, son plus grand rival. Un symbole énorme pour conclure une carrière immense.

L’émotion de Federer après sa dernière

« J'aurais voulu passer une soirée où je n'aurais pas eu à prendre le micro. Parce que je sais à quel point c'est dur pour moi quand je suis dans l'émotion. Ça m'est arrivé plusieurs fois auparavant. Mais je me suis rappelé sur le terrain à quel point c'était merveilleux. Ce n'est pas la fin, la vie continue. Je suis en bonne santé, je suis heureux, tout va bien et c'était juste un moment à passer. C'était évidemment supposé être comme ça. J'ai pu trouver un second souffle et dire tout ce que je voulais je crois », expliquait Roger Federer après son jubilé, très touché par les mots qu’il a dû prononcer.

FEDERER VA REPRENDRE LA RAQUETTE !Bon, d'accord, seulement pour une journée organisée par son équipementier. Le 19 novembre, Roger Federer sera au Japon, où il devrait notamment partager le court avec Shingo Kunieda, monument du tennis-fauteuil. pic.twitter.com/H8IJJOtNdN — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) October 19, 2022

De retour… en tant que commentateur ?