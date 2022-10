Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic... Federer exclu du GOAT

Publié le 18 octobre 2022 à 04h35

Pierrick Levallet

Dominateurs pendant de nombreuses années sur le circuit ATP, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer se sont livrés une étroite rivalité. Les trois joueurs sont en course pour le titre de GOAT, et le débat fait rage lorsqu’il s’agit de le désigner. Certains pensent que le Suisse mérite ce titre. Mais d'autres en revanche n'en sont pas vraiment sûrs.

C’est un éternel débat. Qui de Roger Federer, Novak Djokovic ou Rafael Nadal est le GOAT du tennis ? Les trois joueurs ont dominé ensemble le circuit ATP pendant de nombreuses années. Surnommé le Big 3 , le Suisse, le Serbe et l’Espagnol ont raflé 63 Grand Chelems à eux trois. Mais lorsqu’il faut en désigner un comme le meilleur, le débat fait rage.

Djokovic, Nadal, Federer... Mike Tyson lâche une punchline https://t.co/kR750Ou5tw pic.twitter.com/0cCtN6RYF3 — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

D’ailleurs, Carla Suarez Navarro, ancienne joueuse de 34 ans, estime qu’il est difficile de désigner Roger Federer comme le meilleur, malgré son amour pour lui. « Toute personne qui aime le sport aime Roger Federer. C’est son héritage. Dire qu’il est le meilleur de tous les temps, un débat habituel, est compliqué. Ce qui est clair, c’est qu’il a changé le tennis aujourd’hui. Et le sport. Quand on pratique un sport, quel qu’il soit, on veut le faire comme lui, avec cette élégance, sans transpirer... Comme si ce n’était pas difficile pour lui. Nous voulons tous être comme lui » a-t-elle affirmé dans un entretien pour AS .

