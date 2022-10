Tennis

Federer, Nadal, Djokovic... Nouvelle sortie de taille sur le GOAT

Publié le 18 octobre 2022 à 00h35

Pierrick Levallet

Pendant de nombreuses années, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal ont dominé le circuit ATP. Lorsqu’il s’agit de désigner le GOAT, il est donc difficile de trancher entre les trois joueurs. Mais certains ont leur préférence. Et une ancienne championne de Roland-Garros a dévoilé lequel du Serbe, du Suisse ou de l’Espagnol est son favori.

Lorsqu’il faut désigner le meilleur joueur de l’histoire du tennis, le débat fait rage. Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont naturellement dans la course pour cette distinction. Mais il est très difficile de les départager au vu des accomplissements de chacun. Malgré tout, certains ont leur favori. Et dans un entretien pour le Daily Mail , la championne de Roland-Garros en 1976 Sue Baker a délivré le sien.

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Il tranche pour le GOAT https://t.co/Z7VHAkBzZl pic.twitter.com/EsKsJoCB9R — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

«Roger est le meilleur pour tout ce qu’il représente et ce qu’il a donné au sport»

« Je regarde leur façon de jouer (NDLR : Le Big 3) et Roger Federer est celui qui a rendu le jeu si facile. De plus, le modèle qu’il était pour les enfants et sa popularité dans le monde entier sont sans égal. Il a été élu joueur le plus populaire pendant 20 années consécutives. Nous avons eu tellement de chance de l’avoir joué jusqu’à ses 40 ans. Pour moi, je dirais que pour le moment que Roger est le meilleur pour tout ce qu’il représente et ce qu’il a donné au sport » a affirmé Sue Baker. Et elle n’est pas la seule à préférer Roger Federer aux autres membres du Big 3 .

Mike Tyson est aussi tombé sous le charme de Federer