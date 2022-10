Tennis

Djokovic, Nadal, Federer... Mike Tyson lâche une punchline

Publié le 15 octobre 2022 à 22h35

Amadou Diawara

Alors que Roger Federer vient de prendre sa retraite, le débat sur le GOAT continue de faire rage. Interrogé sur les trois membres du Big 3 - à savoir Novak Djokovic, Rafael Nadal et le Suisse - Mike Tyson a fait son choix. Après avoir admis être un grand fan de Roger Federer et apprécier personnellement Novak Djokovic, la légende de la boxe a adressé un tacle à Rafael Nadal.

Avant la retraite du Suisse, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal dominaient la planète tennis. En effet, les trois membres du Big 3 raflaient tout sur leur passage et ne laissaient que des miettes à leurs adversaires dans leurs plus belles années. A tel point que Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont clairement dans la conversation quant il s'agit de désigner le GOAT (meilleur joueur de tous les temps). Et pour débattre sur le sujet, il n'est pas nécessaire d'être un joueur de tennis confirmé. En effet, Mike Tyson - légende de la boxe - suit le sport à la petite balle jaune. Ainsi, il a son mot à dire concernant le débat sur le GOAT, plus précisément sur le Big 3 .

«Rafael Nadal était juste un peu partout»

Lors d'un entretien accordé au podcast Advantage Connors , Mike Tyson a tenté de départager Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. « Vous savez, j’adore (Novak) Djokovic personnellement, mais je suis juste un grand fan de (Roger) Federer. Quand il était dans la fleur de l’âge, il était toujours en mouvement dans les airs. Il est doux. Il est vraiment doux » , a jugé la légende de la boxe, avant de lâcher une punchline sur Rafael Nadal.

«C’est un grand joueur, mais il n’a pas l’air de très bien jouer»